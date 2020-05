FC Bayern jagt auch Schotten-Juwel Aaron Hickey

Der FC Bayern streckt seine Fühler nach jungen Talenten im Ausland aus. In den Fokus geraten ist nun auch der schottische Verteidiger Aaron Hickey.

Der 17-Jährige ist bei Profiklub Heart of Midlothian in der Abwehr bereits gesetzt, wobei er in der Defensive alle Positionen bekleiden kann und beidfüssig ist. Laut “Daily Record” hat der FC Bayern die Coronakrise auch dazu genutzt, Videomaterial von Aaron Hickey zu studieren und soll von einer Verpflichtung inzwischen überzeugt sein.

Da der gebürtige Glasgower nur noch bis 2021 an seinen aktuellen Klub gebunden ist, würde sich die Ablöse in engen Grenzen halten. Bei den Münchnern würde Hickey zunächst in den Jugendmannschaften oder in der zweiten Mannschaft eingesetzt werden.

psc 1 Mai, 2020 16:36