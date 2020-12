Der FC Bayern jagt ein Gladbach-Duo

Der FC Bayern sieht im Hinblick auf die kommende Saison vor allem in einem Mannschaftsteil Handlungsbedarf: Dem zentralen Mittelfeld. Im Fokus stehen die beiden Gladbach-Profis Denis Zakaria & Florian Neuhaus.

Der Schweizer Nationalspieler figuriert schon länger auf der Wunschliste der Münchner. Bereits in der letzten Transferperiode stand er laut “Sport Bild” im “Schattenteam” für die aktuelle Spielzeit. Ein Transfer liess sich allerdings nicht realisieren. Gladbach möchte mit Zakaria, der erst vor kurzem sein Comeback nach langer Verletzungspause feierte, verlängern und könnte sogar eine Ausstiegsklausel anbieten. Derzeit ist der 24-Jährige noch bis 2022 gebunden. Verlängert er nicht, sind die Fohlenim nächsten Sommer möglicherweise zu einem Verkauf gezwungen, um noch eine stattliche Ablöse zu kassieren. 40 Mio. Euro sollen mindestens gefordert werden.

In einem ähnlichen Bereich bewegt sich nach einer in den vergangenen Monaten ganz starken Entwicklung auch Florian Neuhaus. Der deutsche Neo-Nationalspieler ist sogar noch bis 2024 an Gladbach gebunden. Ob er für die Münchner im nächsten Jahr bereits verfügbar sein könnte, bleibt abzuwarten.

Mit Eduardo Camavinga (18) von Stade Rennes und Lucien Agoumé (18, von Inter an Spezia Calcio ausgeliehen) blicken die Bayern ausserdem auf zwei junge Franzosen.

Neuzugänge sind zwingend notwendig, verlässt Javi Martinez die Münchner nach dieser Saison doch definitiv. Auch hinter der Zukunft von Corentin Tolisso an der Säbener Strasse stehen noch einige Fragezeichen.

psc 2 Dezember, 2020 00:45