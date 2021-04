Der FC Bayern könnte Josip Stanisic nach Österreich verleihen

Der FC Bayern plant weiterhin mit seinem Abwehrtalent Josip Stanisic. In der nächsten Saison könnte der Youngster aber ausgeliehen werden.

Der 21-Jährige schnürt seine Schuhe in der Regel noch für die zweite Mannschaft des deutschen Rekordmeisters. Zu einem Bundesliga-Einsatz über 90 Minuten kam er in dieser Spielzeit aber während der Phase der grossen Personalnot. Hinter der Zukunft des Verteidigers stehen nun einige Fragezeichen. Der Vertrag von Stanisic läuft zum Saisonende nämlich aus. In München plant man weiterhin mit ihm und möchte den Kontrakt deshalb verlängern.

Im Hinblick auf die kommende Saison könnte Stanisic dann ausgeliehen werden. Laut “Kurier” ist der SKN St. Pölten ein Kandidat für eine Leihe.

psc 27 April, 2021 15:48