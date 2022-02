FC Bayern: Keine Fortschritte bei Verhandlungen mit Serge Gnabry

Der FC Bayern bemüht sich um eine Vertragsverlängerung mit Stürmer Serge Gnabry, der nur noch bis Juni 2023 gebunden ist. Bislang gibt es allerdings keinen Durchbruch.

Trotz mehrerer Verhandlungsrunden wurde man sich noch nicht einig. Laut “Sport Bild” will Gnabry in die Gehaltsregionen von Kingsley Coman und Leroy Sané aufseigen, die zwischen 15 und 20 Mio. Euro pro Jahr kassieren. Diese Summe stellen die Bayern-Verantwortlichen um Sportvorstand Hasan Salihamidzic bislang allerdings nicht in Aussicht.

Was für einen Verbleib spricht: Grundsätzlich fühlt sich Gnabry in München sehr wohl. Ein Verkauf des 26-Jährigen im kommenden Sommer ist nahezu ausgeschlossen, selbst wenn der Angreifer danach in sein letztes Vertragsjahr geht.

Neben Gnabry soll auch Thomas Müller (32) den bis 2023 gültigen Kontrakt noch einmal verlängern. Dasselbe gilt für Kapitän Manuel Neuer (35).

psc 23 Februar, 2022 09:53