Der FC Bayern kontaktiert ein Sturmtalent

Der FC Bayern möchte einen weiteren jungen Stürmer für seine Nachwuchsakademie verpflichten. Sein Name ist Emil Roback.

Der 16-jährige Schwede spielt derzeit noch in seiner Heimat bei Hammarby IF. Jesper Jansson, der sportliche Leiter von Hammarby, bestätigt gegenüber “Fotball Direkt” öffentlich, dass er vom deutschen Rekordmeister kontaktiert wurde: “Wir wurden kontaktiert und wissen von dem Interesse, er hat sich auch mit Arsenal getroffen. Es sind noch weitere Vereine an ihm dran.” Emil Roback spielt derzeit noch in der U17 seines Vereins. Auch bei einem Wechsel würde er zunächst in eine Jugendakademie integriert.

Jansson hält von Roback sehr viel, wie er ausführt: “Emil ist ein Stürmer mit sehr guter Physis. Er hat eine extreme Geschwindigkeit und ist der geborene Torjäger. Auf seiner Position und in seinem Jahrgang ist er einer der Besten.”

psc 18 März, 2020 17:23