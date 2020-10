FC Bayern: Leroy Sané ist zurück

Leroy Sané hat am Donnerstag nach überstandener Knieverletzung erstmals wieder am Mannschaftstraining teilgenommen.

Der 24-Jährige zog sich vor knapp einem Monat eine Kapselverletzung am rechten Knie zu. Seither musste er kürzertreten. Nun konnte er erstmals wieder am regulären Training mit der Mannschaft teilnehmen. Ein Comeback von Sané am Wochenende im Bundesliga-Spiel gegen Eintracht Frankfurt ist möglich.

psc 22 Oktober, 2020 11:50