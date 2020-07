Französischer Linksfuss beim FC Bayern ganz hoch im Kurs

Der FC Bayern schielt auf das französische Supertalent Melvin Bard.

Der 19-jährige Linksverteidiger konnte in dieser Saison vor allem in der Youth League auf sich aufmerksam machen. Er hat Interesse von diversen Topklubs geweckt. Gemäss “L’Équipe” führt der FC Bayern das Rennen um den Linksfuss, der auch offensiver spielen kann, an.

In München möchte man Melvin Bard zunächst offenbar in die zweite Mannschaft integrieren, damit er dort sofort Spielpraxis sammeln kann. Mittelfristig ist er aber für die Profis vorgesehen.

psc 6 Juli, 2020 16:01