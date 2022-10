Der FC Bayern hat die Neuer-Verletzung unterschätzt

Der FC Bayern muss seit dem Spitzenspiel gegen Borussia Dortmund (2:2) auf Kapitän Manuel Neuer verzichten. Die Schulterverletzung des 36-Jährigen hat sich doch als gravierender entpuppt als zunächst angenommen.

Inzwischen verpasste der Stammkeeper wegen der Blessur bereits vier Spiele. Auch gegen den FC Barcelona in der Champions League wird er in dieser Woche noch pausieren. Geplant ist laut «Bild» ein Comeback von Neuer im Ligaspiel gegen Mainz 05 am kommenden Wochenende. Trainer Julian Nagelsmann räumt in der «Bild» eine Fehleischätzung ein: «Im Nachgang war das Dortmund-Spiel zu früh. Wir wollten unbedingt, dass er dort spielt und er selber wollte auch spielen. Das war eine gemeinsame Entscheidung.»

Immerhin sollte eine WM-Teilnahme in Katar für die Nummer 1 der DFB-Elf nach wie vor nicht gefährdet sein.

psc 24 Oktober, 2022 09:12