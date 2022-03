Der FC Bayern könnte sich bei Matthias Ginter verzocken

Matthias Ginter ist beim FC Bayern ein Thema. Allerdings unternahmen die Münchner noch keine konkreten Schritte für einen Transfer – was ihnen demnächst zum Verhängnis werden könnte.

Der Abwehrspieler hat zuletzt angekündigt, dass er zwar noch keine finale Entscheidung bezüglich seiner Zukunft getroffen hat, dies aber in den nächsten Wochen tun will. Bislang gibt es noch keine Signale von Bayern-Seite, was ein Engagement angeht. Dies könnte Ginter laut “Gazzetta dello Sport” in die Hände von Inter Mailand treiben. Die Nerazzurri sind schon länger am 28-jährigen Verteidiger dran, der Gladbach im Sommer ablösefrei verlassen wird. Die Chancen der Italiener steigen.

psc 25 März, 2022 14:13