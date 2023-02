FC Bayern mischt beim Poker um Daichi Kamada mit

Ob es Eintracht Frankfurt gelingt, den auslaufenden Vertrag von Daichi Kamada zu verlängern, steht in den Sternen. Für das Rennen um den Bundesliga-Topstar bewirbt sich nun angeblich auch der FC Bayern.

Der FC Bayern hat offenbar Aktien bei Daichi Kamada (26). Darüber berichtet zumindest die japanische Zeitung «Sponichi», die sich auf eigene Informationen beruft.

Kamada liefert bei Eintracht Frankfurt seit einigen Jahren Leistungen auf konstant überragendem Niveau ab und ist entsprechend begehrt bei anderen Klubs. Was seinen Kurs noch mal kräftig steigen lässt, ist sein zum Saisonende auslaufender Vertrag.

Verschiedene Grössen der Fussballbranche sollen sich mit Kamada beschäftigen. Manchester United und der FC Barcelona sowie Borussia Dortmund waren in der Vergangenheit bereits gehandelt worden.

Kamada liefert in dieser Saison einmal mehr in herausragender Form ab, kommt für die Frankfurter Eintracht auf 17 direkte Torbeteiligungen in 25 Ernstkämpfen. Kamadas Vertragsverlängerung käme daher einer grossen Überraschung gleich.

aoe 4 Februar, 2023 15:55