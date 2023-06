Die Bayern haben einen Nachfolger für Yann Sommer im Blickfeld

Meldungen aus Portugal lassen aufhorchen: Angeblich haben die Bayern Porto-Goalie Diogo Costa im Visier. Ein potentieller Nachfolger für Yann Sommer - und möglicherweise sogar Manuel Neuer.

Der 23-Jährige wurde einst im Aargau geboren, hat die fussballerische Ausbildung aber komplett beim FC Porto durchlaufen. Dort ist er die unumstrittene Nummer 1 und steht noch bis 2027 unter Vertrag. Auch in der portugiesischen Nationalmannschaft ist Diogo Costa inzwischen die Stammkraft.

Die portugiesischen Zeitungen "A Bola" und "O Jogo" berichten nun, dass sich der FC Bayern mit ihm befassen.

Tatsächlich ist die Goalie-Situation bei den Münchnern spannend und auch etwas kompliziert: Stammgoalie Manuel Neuer will bereits zum Start in die Saisonvorbereitung wieder voll angreifen. Selbstredend beansprucht der Mannschaftskapitän wieder die Rolle als Nummer 1. Dies könnte dazu führen, dass sowohl Yann Sommer wie auch Alexander Nübel die Bayern in diesem Sommer verlassen. Auch Sven Ulreich steht für die kommende Saison unter Vertrag. Er wird wohl bleiben. Inwiefern die Bayern überhaupt Bedarf an einem neuen Torhüter haben, ist unklar. Dass sie für Costa eine grosse Summe hinlegen, scheint aber eher unrealistisch. Grosse Summen werden wohl eher in anderen Mannschaftsbereichen investiert.

psc 22 Juni, 2023 14:21