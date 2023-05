FC Bayern: Nächster Topklub mischt bei Ryan Gravenberch mit

Ryan Gravenberch vom FC Bayern ist weiterhin sehr gefragt, vor allem in der Premier League. Von dort soll auch der nächste Interessent anklopfen.

Manchester United ist ins Rennen um Ryan Gravenberch eingestiegen. Darüber berichtet das Portal «Football Insider». Erik ten Hag soll gegenüber der Klubleitung fordern, das Mittelfeld mit einem athletischen Spieler zu verstärken, weshalb Gravenberch auf die Einkaufsliste gesetzt worden ist.

Eine Verbindung zwischen dem 20-Jährigen und United gibt es schon, und zwar ten Hag. Der Übungsleiter kennt das Mittelfeldtoptalent noch aus der gemeinsamen Zeit bei Ajax Amsterdam und könnte durchaus gute Argumente dafür haben, wieder eine Zusammenarbeit einzugehen.

Gravenberch ist in seiner ersten Saison in Diensten des FC Bayern weit davon entfernt, als Stammspieler bezeichnet werden zu dürfen. In den vergangenen Wochen äusserte er deshalb schon mehrfach seinen Unmut. Da die Bayern in diesem Sommer weitere Verstärkungen für die Zentrale einplanen, könnte Gravenberchs Abenteuer schon wieder ein Ende nehmen.

Gravenberch weckt Begehrlichkeiten bei den ganz Grossen der Branche. Neben United soll aus der Premier League vor allem der FC Liverpool interessiert sein, der einen grösseren Umbruch im Mittelfeld plant.

aoe 13 Mai, 2023 11:01