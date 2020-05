FC Bayern: Gute Nachrichten von Niklas Süle & Coutinho

Nach dem 2:0-Sieg gegen Union Berlin beim Bundesliga-Restart gibt es für den FC Bayern weitere gute Nachrichten: Niklas Stark ist zurück auf dem Rasen.

Nachdem der Innenverteidiger zuletzt rund einen Monat kürzertreten musste, weil bei der Reha nach dem Kreuzbandriss dann doch noch Probleme mit dem Knie auftraten (Knie-Ödem), kann er nun wieder angreifen. Für einige Runden und lockere Einheiten auf dem Platz reichte es für Niklas Süle am Montag. Ob und wann er in dieser Saison noch einmal in einem Ernstkampf angreifen kann, ist offen.

Auch Coutinho hat bereits wieder einige Runden auf dem Rasen zurückgelegt. Der Brasilianer wurde am Knöchel operiert. Auch beim 27-Jährigen ist unklar, ob er in dieser Saison noch einmal angreifen kann oder im Sommer ohne weiteren Einsatz für die Bayern zu Barça zurückkehrt.

psc 18 Mai, 2020 15:30