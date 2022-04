Der FC Bayern will bei Noussair Mazraoui jetzt Nägel mit Köpfen machen

Der FC Bayern möchte den Vertrag mit Rechtsverteidiger Noussair Mazraoui so rasch wie möglich unter Dach und Fach bringen.

Der 24-jährige Marokkaner soll den Weg von Ajax Amsterdam an die Säbener Strasse finden. Da sein Vertrag Ende Juni ausläuft und er auch mit anderen Klub verhandeln darf, will der deutsche Rekordmeister die Verpflichtung möglichst rasch unter Dach und Fach bringen. Laut Transferexperte Fabrizio Romano deutet weiterhin alles darauf hin, dass Mazraoui in München unterschreibt. Eine mündliche Einigung bestehe bereits seit mehreren Wochen. Solange aber nichts vertraglich untermauert ist, könnte den Bayern der Spieler zumindest in der Theorie weiterhin durch die Lappen gehen. Dies soll unbedingt verhindert werden.

Ob bei Mazraoui tatsächlich schon andere konkrete Angebote eingetroffen sind, ist nicht bekannt.

