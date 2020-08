FC Bayern: Oliver Kahn ist im Alaba-Poker “sehr optimistisch”

Während der FC Bayern am Sonntag um den Titel in der Champions League spielt, laufen parallel weiterhin wegweisende Gespräche um die Zukunft von David Alaba. Bayerns Vorstand Oliver Kahn zeigt sich “sehr optimistisch”, dass der Österreicher seinen 2021 auslaufenden Vertrag bald verlängert.

Es habe zuletzt “häufig Gespräche mit David und seinen Beratern gegeben. Die Atmosphäre war sehr angenehm. Ich kann hier nicht über Inhalte reden, aber wir nähern uns an. Wir als Klub versuchen alles, um ihn zu halten. Ich sehe das sehr, sehr optimistisch”, teilt Kahn am Donnerstag auf einer Pressekonferenz mit. Diese Meinung stimmt mit jener von Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge überein, der schon seit längerer Zeit betont, dass er denkt, dass Alaba seine Zukunft in München sieht und einen neuen Vertrag unterschreiben wird.

Der 28-jährige Österreicher selbst ist bei den Gesprächen nicht dabei. Er fokussiert sich voll und ganz auf seine Aufgaben auf dem Platz. “Davon habe ich mich komplett abgekapselt. Ich konzentriere mich auf meine Aufgabe hier in Lissabon”, sagte er zuletzt über den Vertragspoker, der sich gerade abspielt.

