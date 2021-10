Künftige Nummer 1: Der FC Bayern plant unverändert mit Alexander Nübel

Alexander Nübel wurde im vergangenen Sommer vom FC Bayern für vorerst zwei Jahre nach Monaco in die Ligue 1 verliehen. In den langfristigen Planungen spielt der 25-Jährige beim deutschen Rekordmeister aber weiterhin eine wichtige Rolle.

Nübel-Berater Stefan Backs weilte am Dienstag auf der Geschäftsstelle der Münchner. In der “Bild” sagte er hinterher: “Es war ein Routine-Besuch, ich habe mit Hasan Salihamidzic einen Kaffee getrunken.” Nübel verfügt in München über einen Vertrag bis 2025. Laut “Bild” plant der deutsche Rekordmeister unverändert mit ihm als Neuer-Nachfolger. Wann der Posten im Tor der Bayern frei wird, ist aber noch völlig offen. Es zeichnet sich bereits ab, dass der Kapitän seinen bis 2023 gültigen Kontrakt noch einmal verlängern könnte.

Gegenüber “Sport 1” sagte Backs vor kurzem: “Wenn Manuel verlängert und in zwei Jahren im Alter von 37 immer noch unantastbar ist, dann werden wir eine Lösung finden. Dann wird Alexander einen anderen Weg einschlagen. Das ist kein Problem.”

