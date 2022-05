FC Bayern plant neue Saison mit Mane – und Lewandowski

Der FC Bayern würde gerne Sadio Mane vom FC Liverpool holen. Den Senegalesen würden die Münchner sodann gerne mit Robert Lewandowski einsetzten.

Aktuell streckt der FC Bayern anscheinen konkret seine Fühler nach Sadio Mane aus. Der FC Liverpool soll sich angesichts des 2023 auslaufenden Vertrags des Angreifers durchaus gesprächsbereit zeigen. Laut der “Bild” plant der deutsche Rekordmeister sogar mit Mane und Robert Lewandowski in die neue Saison zu gehen.

Lewandowski äusserte unterdessen seinen Wechselwunsch. Der Vertrag des Polen läuft 2023 aus, diesen will er nicht verlängern. Dem Vernehmen nach würde der 33-Jährige aber am liebsten schon im kommenden Transferfenster wechseln – und zwar zum FC Barcelona. Die Katalanen sollen ein erstes Angebot in Höhe von 32 Mio. Euro eingereicht haben, worauf der FC Bayern aber offenbar noch nicht reagiert hätte.

adk 26 Mai, 2022 09:19