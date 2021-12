Der FC Bayern mischt im Poker um Jude Bellingham auch mit

Auch der FC Bayern interessiert sich für die Dienste von BVB-Jungstar Jude Bellingham.

Der englische Nationalspieler wurde bisher insbesondere mit englischen Topklubs wie Liverpool in Verbindung gebracht. Laut “Bild” zeigt aber auch der deutsche Rekordmeister sehr konkretes Interesse am 18-jährigen Mittelfeldspieler – wie auch an Teamkollege Erling Haaland. Vorteil Dortmund: Bellingham ist bis 2025 gebunden, eine Ausstiegsklausel bzw. eine Vereinbarung für einen vorzeitigen Abgang besteht bei ihm nicht.

Zudem hat der Jung-Nationalspieler bereits mehrfach verlauten lassen, dass es ihm in Dortmund sehr gut gefällt. Ein Abgang ist vorerst nicht geplant, zumindest nächste Saison wird Bellingham aller Voraussicht nach noch das Trikot des BVB tragen.

psc 13 Dezember, 2021 08:58