Die Bayern-Profis freuen sich über einen langen Weihnachtsurlaub

Bayern-Coach Julian Nagelsmann gewährt seinen Spielern lange Weihnachtsferien.

Der neue Cheftrainer der Münchner gibt seinen Profis laut “Sport Bild” insgesamt 15 Tage (am Stück) frei. Direkt nach dem abschliessenden Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg am kommenden Freitag dürfen die Bayern-Profis entspannen und ihre Akkus aufladen. Weiter geht es dann erst am 2. Januar. Ein Trainingslager steht in diesem Jahr nicht an, da der Bundesligabetrieb bereits am 7. Januar weitergeht. Nagelsmann begründet die längere Pause damit, dass die Spieler nach der EM im Sommer und angesichts des erneut stressigen kommenden Jahres mit einer Weltmeisterschaft Pausen und Erholung bräuchten.

Ursprünglich waren nach den Festtagen noch einige Trainingseinheiten geplant. Diese wurden nun aber komplett gestrichen. Wie auch bei Borussia Dortmund, wo sich die Spieler laut “Sport 1” ebenfalls über 15 Tage Ferien freuen dürfen.

psc 15 Dezember, 2021 17:34