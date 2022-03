Der FC Bayern will Ratenzahlung beim Transfer von Ryan Gravenberch

Der niederländische Mittelfeldspieler Ryan Gravenberch ist eines der Toptransferziele von Bayern München. Bis zu einer Einigung sind aber noch einige Gespräche mit Ajax Amsterdam notwendig.

Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, möchte der deutsche Rekordmeister die Ablöse für den 19-Jährigen über insgesamt fünf Jahre in Raten abzahlen. Die Münchner bieten insgesamt 25 Mio. Euro Ablöse, wobei 8 bis 10 Mio. Euro lediglich als Boni festgesetzt werden sollen. Ajax lehnt eine Ratenzahlung offenbar nicht ab, will aber eine höhere gesicherte Ablöse kassieren. Mit Gravenberch selbst soll es keinerlei Probleme geben: Die Bayern sollen sich mit ihm bzw. Berater Mino Raiola problemlos über einen Vertrag einigen können. Der Transfer hängt nun also davon ab, ob sich die beiden Vereine bezüglich der Ablösemodalitäten annähern und letztlich einigen. Auch andere Vereine mischen noch mit.

Gravenberch hat bereits klargestellt, dass er seinen bis 2023 gültigen Vertrag bei Ajax nicht verlängern wird. Ein Wechsel im Sommer steht an, da Ajax unbedingt eine Ablöse für ihn kassieren will.

