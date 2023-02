Die Bayern geraten auf Rückreise aus Paris ins Flug-Chaos

Die Delegation des FC Bayern wurde auf der Rückreise vom Hinspiel des Champions League-Achtelfinals bei Paris St. Germain vom Flug-Chaos bei der Lufthansa betroffen.

Eine IT-Panne sorgte bei der deutschen Fluggesellschaft am Mittwoch für zahlreiche Flugausfälle. Laut «Bild» startete die Chartermaschine der Bayern am Mittwoch mit rund 75-minütiger Verspätung. Entsprechend verzögert war auch die Landung.

Wegen der Panne konnte der Boardingprozess bei Flügen der Lufthansa am Mittwochmorgen nicht regulär vonstatten gehen. Angeblich sorgten Bauarbeiten an einer Bahnstrecke in Frankfurt für die Probleme.

psc 15 Februar, 2023 13:53