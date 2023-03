Die Bayern schlagen PSG in der Allianz Arena – auch Milan weiter

Der FC Bayern schlägt Paris St. Germain in der heimischen Allianz Arena mit 2:0 und steht im Duell der beiden Giganten letztlich souverän im Viertelfinale.

Vor allem defensiv zeigen die Münchner eine sehr abgeklärte Leistung. Weder Kylian Mbappé noch Lionel Messi können sich über die 90 Minuten wirklich in Szene setzen. Und in der Defensive haben die Pariser wegen Verletzungen akute Personalprobleme. In der zweiten Halbzeit scheint dem Ligue 1-Team zunehmend der Saft auszugehen. Die beiden Münchner Tore fallen nach einer guten Stunde (Choupo-Moting) und kurz vor Spielende (Serge Gnabry). Beide Male steht ein Ballverlust von Marco Verratti am Ursprung.

Für einen Aufreger sorgte auch Yann Sommer: In der ersten Halbzeit vertändelt er einen Ball und muss sich bei Matthijs de Ligt, bedanken, dass sein Team nicht seinetwegen in Rückstand gerät. Der Niederländer klärt auf der Linie.

Während die Bayern die nächste K.o.-Runde mit dem Gesamtskore von 3:0 erreichen, endet für PSG eine weitere Champions League-Kampagne mit einer grossen Enttäuschung. Auch der Stuhl von Trainer Christophe Galtier dürfte nun stark wackeln.

Im parallel ausgetragenen Duell zwischen Tottenham und Milan setzen sich die Italiener durch. Sie verteidigen ihren 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel, in London fallen keine weiteren Treffer. Die Rossoneri stehen erstmals seit 2012 wieder im Viertelfinale der Champions League.

psc 8 März, 2023 22:59