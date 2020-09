FC Bayern segnet Transfer wohl ab: Cuisance vor Wechsel

Ein Jahr nach seinem Wechsel zum FC Bayern ist die Zeit bei Michael Cuisance wohl schon wieder abgelaufen. Den Mittelfeld-Youngster zieht es aller Wahrscheinlichkeit nach in die Premier League.

Allzu lange her ist es noch nicht, dass Michael Cuisance als angeblicher Wunschspieler von Marcelo Bielsa deklariert wurde. Der Wechsel zu Leeds United nimmt inzwischen konkrete Formen an.

Wie die “L’Equipe” berichtet, steht der Cuisance-Wechsel bevor. Demnach ist der FC Bayern offen für einen Transfer, was in einem Gespräch mit Hansi Fick begründet liegen soll. Der Münchner Übungsleiter habe dabei offen kommuniziert, Cuisance keine Garantie auf regelmässige Spielzeit geben zu können. Sportchef Hasan Salihamidzic soll ebenfalls sein Okay gegeben haben.

Cuisance ist seit seinem Transfer an die Säbener Strasse im Sommer vorigen Jahres nicht über den Status des Ergänzungsspieler hinausgekommen. Immerhin: Kolportiert werden 20 Millionen Euro Ablöse und damit acht mehr, als der FCB ursprünglich zahlte.

Nach Flicks deutlicher Ansage sollen sich einige Klubs, darunter Olympique Marseille, mit Cuisance in Verbindung gesetzt haben. Favorit auf die Verpflichtung sei allerdings Leeds, heisst es.

aoe 28 September, 2020 10:38