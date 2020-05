Der FC Bayern spendet an alle Bayernligisten

Der FC Bayern beweist in der Coronakrise grosse Solidarität und spendet an jeden der 35 Bayernligisten aus Bayernliga Nord und Süd jeweils 10’000 Euro.

Dabei verwendet der Spitzenklub Geld seiner Zuschauer, die teilweise auf die Rückerstattung von bereits gezahlten Tickets für Spiele in der Allianz Arena verzichten.

Der Vorsitzende der FC Bayern Hilfe eV, Karl Hopfner, sagt: “Ich möchte mich im Namen des FC Bayern Hilfe eV einmal mehr herzlich bei unseren grossartigen Fans bedanken. Vom Verzicht auf die Rückerstattungen der Tickets machen unsere Anhänger aus allen Bereichen Gebrauch, vom Stehplatz in der Kurve über den Business Seat bis hin zum Logenbesitzer – es ist ein wunderbares Zeichen der Solidarität. Der Fussball ist ein wesentlicher Bestandteil des gesellschaftlichen Lebens, in den Vereinen lernen nicht zuletzt Kinder und Jugendliche elementare Werte wie Zusammenhalt, Rücksicht und Toleranz. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass wir gemeinsam mit unseren Fans mit diesen Geldern einen Beitrag leisten können, die Fußballlandschaft im Freistaat in diesen schwierigen Zeiten von Corona stabilisierend zu stärken.”

Der #FCBayern setzt über den FC Bayern Hilfe eV gemeinsam mit seinen Fans ein weiteres Zeichen der Solidarität in der Corona-Krise. ➡ https://t.co/aZmOFJIaCt — FC Bayern München (@FCBayern) May 28, 2020

psc 28 Mai, 2020 10:58