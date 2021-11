Der FC Bayern spricht wegen Impfung mit Kimmich & Co.

Jüngst wurde publik, dass beim FC Bayern derzeit fünf Spieler noch ungeimpft sind. Zu ihnen gehört Joshua Kimmich. Die Klubleitung versucht die Profis zu überzeugen.

Seit der Nationalspieler in einem Interview nach vorne geprescht ist und offenbart hat, dass er sich den Piks noch nicht geben lassen hat, wird das Thema laut “kicker” intern breit diskutiert. Die Klubführung vertritt eine ganz klare Meinung will seine Spieler dazu ermuntern, die Impfung durchzuführen. Das Gespräch mit Kimmich & Co. wird weiter gesucht. Zumal es nun prompt die Situation gibt, dass einige Spieler wegen fehlender Impfung in Quarantäne müssen.

Von einem Impfzwang hält man indes weiterhin nichts. Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge sagt bei “Sport 1”: “Ich kann nichts fordern, das kann nur die Politik. Die wird für den Fussball nicht irgendeine Lex machen, sondern es muss eine Regelung für alle im ganzen Land geben, unabhängig davon, ob sie Fußball spielen oder nicht.”

psc 11 November, 2021 11:43