FC Bayern verärgert über Flicks “einseitige” Abschiedsankündigung

Hansi Flick hat die Verantwortlichen des FC Bayern intern sowie öffentlich gebeten, seinen bis 2023 datierten Vertrag als Cheftrainer zum Saisonende vorzeitig aufzulösen. Der Aufsichtsrat des deutschen Rekordmeisters reagiert darauf.

Am Samstag nach dem 3:2-Sieg beim VfL Wolfsburg liess Hansi Flick die Bombe platzen, als er bei “Sky” bestätigte: “Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich den Verein unter der Woche informiert habe, dass ich am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte.”

Die Bosse des FC Bayern seien von der öffentlichen Rede Flicks überrascht gewesen. Am Sonntag, einen Tag darauf, liess sich der Aufsichtsrat des amtierenden Bundesliga-Tabellenführers wie folgt zitieren: “Der FC Bayern missbilligt die nun erfolgte einseitige Kommunikation durch Hansi Flick und wird die Gespräche wie vereinbart nach dem Spiel in Mainz fortsetzen.” Beschlossen ist der Wunsch-Abgang des Trainers zum Saisonende damit noch nicht.

Stellungnahme des Vorstands der FC Bayern München AG ℹ https://t.co/wNqqy8ldyQ pic.twitter.com/vyLnkl0ovK — 🏆🏆🏆 FC Bayern 🏆🏆🏆 (@FCBayern) April 18, 2021

Verabschieden wird sich derweil auch Assistenz-Trainer Miroslav Klose, dessen Vertrag in München im Sommer ohnehin ausläuft, und der der “Bild” mitteilte: “Für mich persönlich ist das überhaupt kein Problem, dass der Verein noch nicht mit mir gesprochen hat. Was mich wirklich nachdenklich macht, ist aber wie hier gerade miteinander kommuniziert wird.” Der 42-Jährige erläuterte in diesem Zuge: “Respekt voreinander zu haben, auch wenn man nicht immer der gleichen Meinung ist, das muss unbedingt sein! Uli und Kalle haben diesen Verein zu einem Weltverein gemacht, weil es ihnen immer um den FC Bayern ging und nicht um persönliche Eitelkeiten!”

Auffällig: Sportvorstand Hasan Salihamidzic erwähnte Klose nicht. Offensichtlich scheint auch Kloses Verhältnis zu Salihamidzic angespannt. Der Sportvorstand soll ein grosser Grund sein, weshalb auch Flick seinen Abgang vom FC Bayern plant.

adk 18 April, 2021 15:14