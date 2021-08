FC Bayern wollte sich Tanguy Ndombele ertauschen

Sofern sich eine kostengünstige Alternative für einige Positionen ergibt, könnte der FC Bayern noch mal auf dem Transfermarkt zuschlagen. Tanguy Ndombele war offenbar ein Thema beim deutschen Rekordmeister.

In den letzten Wochen ist dem FC Bayern grosses Interesse an Marcel Sabitzer nachgesagt worden. Mit dem Mittelfeldmann von RB Leipzig soll sich der deutsche Rekordmeister bereits über einen Wechsel einig sein. Die Ablöseverhandlungen zwischen den Klubs waren bisher aber nicht zielführend.

Im Zuge dessen scheint es so, als ob die Bayern weitere Alternativen Blick haben. Wie der Bezahlsender “Sky” berichtet, beschäftigt sich der Bundesliga-Primus mit Tanguy Ndombele (24) von Tottenham Hotspur. Der Franzose, so der Plan, soll im Tausch gegen Corentin Tolisso (27) an die Säbener Strasse kommen. Es sei sogar konkret über den Vorschlag der Münchner gesprochen worden.

Die Spurs waren davon aber offensichtlich nicht begeistert und sollen schon nach den ersten Gesprächen abgelehnt haben. Der FC Bayern soll für Ndombele zusätzlich zu Tolisso rund 20 Millionen Euro geboten haben. Ndombele will die Spurs aufgrund seine Reservistenrolle noch in den kommenden Tagen verlassen.

aoe 21 August, 2021 11:22