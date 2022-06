FC Bayern würde Mané-Deal am liebsten diese Woche abschliessen

Der FC Bayern hofft weiterhin auf einen Zuschlag bei Sadio Mané. Diese Woche wollen die Münchner neue Gespräche führen.

Der FC Liverpool verpflichtet von Benfica Darwin Núñez und damit wohl den Nachfolger für Sadio Mané. Letzterer möchte nämlich zum FC Bayern wechseln, weshalb das Transfervorhaben der Münchner nun Fahrt aufnehmen dürfte. Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic hofft auf eine zeitnahe Einigung, berichtet “Sport1” und behauptet, dass der Manager des deutschen Rekordmeisters den Transfer am liebsten noch in dieser Woche unter Dach und Fach bringen wollen würde.

Demnach wollen die Parteien in dieser Woche erneut miteinander verhandeln. Der FC Bayern soll gewillt sein, für Mané 35 Mio. Euro zuzüglich 5 Mio. Euro an Boni nach Liverpool zu überweisen. Bei welcher Summe sich die Münchner und die Reds letztlich einig werden, steht noch aus. Ein Wechsel Manés an die Isar wird somit immer wahrscheinlicher.

adk 13 Juni, 2022 13:25