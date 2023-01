Der FC Bayern bietet Yann Sommer einen Vertrag mindestens bis 2025

Der FC Bayern hat sich endgültig auf Yann Sommer als Wunschlösung für die Besetzung des Goaliepostens festgelegt. Es winkt ein Vertrag mindestens bis 2025.

Aufgrund seines Status würde Sommer in München laut «Blick» definitiv einen Mehrjahres-Kontrakt erhalten. Da der 34-jährige Noch-Gladbacher von seiner spielerischen Ausrichtung her perfekt zum Spiel der Bayern passt, haben sich die Klubbosse auf ihn festgelegt. Inzwischen habe Sommer seinem aktuellen Arbeitgeber auch signalisiert, dass er den Schritt nach München in diesem Monat gerne machen würde. Ein Angebot zur Vertragsverlängerung bis 2026 in Gladbach hat er nicht angenommen.

Wichtig: Sommer hat auch klar signalisiert, dass er bis Saisonende bei der Borussia bleiben würde, falls sich die Vereine nicht finden oder die Klubverantwortlichen von Gladbach den Wechsel nicht akzeptieren. Letzteres hängt in erster Linie auch davon ab, ob die Borussia wiederum einen valablen Sommer-Nachfolger findet. Der Australier Matthew Ryan vom FC Kopenhagen wurde diesbezüglich ins Spiel gebracht.

Konkurrenzkampf mit Neuer?

Sollte Sommer tatsächlich nach München wechseln, würde er im Hinblick auf die kommende Saison wohl auch den Konkurrenzkampf mit Manuel Neuer nicht scheuen, wobei noch unklar ist, wann dieser nach seiner Unterschenkelfraktur zurückkommt.

Eine Türe könnte für den Eidgenossen aber (auch) wieder bei Manchester United aufgehen, wo die Situation rund um die aktuelle Nummer 1, David De Gea, unklar ist. Die Red Devils wollten Sommer bereits in der vergangenen Transferperiode verpflichten. Dem langjährigen Schweizer Nati-Keeper war das Risiko allerdings zu gross, als ziemlich klare Nummer 2 in den Konkurrenzkampf mit De Gea zu steigen. So blieb er in der Vorrunde trotz auslaufendem Vertrag bei Gladbach und spekuliert erst jetzt auf den Wechsel zu einem ganz grossen Verein.

