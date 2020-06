Fix: FC Bayern verstärkt sich mit Hoffenheim-Talent

Der FC Bayern verstärkt seine Nachwuchsabteilung mit Mamin Sanyang von der TSG Hoffenheim.

Der 17-jährige gambische Flügelstürmer unterzeichnet in München einen Dreijahresvertrag und wird zunächst in der U19 zum Einsatz gelangen. Da der Vertrag von Sanyang in Hoffenheim ausläuft, erfolgt der Wechsel ablösefrei. Der Youngster kam im Alter von 10 Jahren als Flüchtlingskind nach Deutschland. Er könnte auf dem rechten Flügel etwas defensiver ausgerichtet werden. Im Idealfall durchlebt er eine ähnliche Entwicklung wie Alphonso Davies.

psc 25 Juni, 2020 11:35