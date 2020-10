Fix: Bayern nimmt Marc Roca unter Vertrag

Der FC Bayern bestätigt die Verpflichtung des spanischen Mittelfeldspielers Marc Roca.

Der 23-Jährige wechselt für 9 Mio. Euro von Espanyol Barcelona zum deutschen Rekordmeister und unterschreibt da einen Vertrag bis 2025. Für den Defensivstrategen geht damit ein Traum in Erfüllung: “Ich bin sehr glücklich. Für mich geht ein Traum in Erfüllung. In meinen Augen ist der FC Bayern der beste Verein der Welt und hat eine starke Tradition. Ich freue mich sehr, die Farben dieses großen Klubs zu vertreten.” Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic freut sich ebenfalls über das Engagement von Roca: “Wir freuen uns sehr, Marc Roca verpflichtet zu haben. Er passt fußballerisch und charakterlich hervorragend in unsere Mannschaft und wird sich bei uns weiterentwickeln. Wir sind uns sicher, dass er unserem Team einen großen Mehrwert geben wird

psc 4 Oktober, 2020 18:35