Flick bremst verletzten Lewandowski: “Risiko einfach zu gross”

Robert Lewandowski laboriert an einer Bänderdehnung. Wann der Pole beim FC Bayern zurück ist, ist offen. Hansi Flick äussert sich zurückhaltend.

Auch ohne Robert Lewandowski konnte der FC Bayern gegen RB Leipzig einen knappen 1:0-Sieg bejubeln. Eine schnelle Rückkehr des Top-Torjägers wird dennoch erhofft. “Es ist wichtig, gerade bei einem Spieler von seinem Kaliber, nichts zu früh zu machen. Wir werden ihn einsetzen, wenn alle grünes Licht geben. Vorher nicht, weil das Risiko einfach zu gross ist”, sagte Hansi Flick im Interview mit “Sky”.

Der Bayern-Cheftrainer weiter: “Es ist jetzt so, dass er eine Woche gar nichts machen kann. Dann guckt man, wie weit der Heilungsprozess ist. Er wird dann hoffentlich wieder anfangen, in der Reha zu trainieren und wieder aufzubauen. Dann müssen wir von Tag zu Tag schauen und darauf hoffen, dass er so schnell wie möglich wieder zurück ist.”

Wie der “kicker” zuletzt berichtete, könnten es mit Glück nur zwei Wochen sein, die Lewandowski aussen vor sein wird. Ob bereits schon ein Einsatz im Champions-League-Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain am 13. April möglich ist, muss abgewartet werden.

adk 4 April, 2021 15:35