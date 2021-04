Für Rekord: Robert Lewandowski absolviert Extra-Schichten

Bayern-Torjäger Robert Lewandowski hat den 40-Tore-Rekord von Gerd Müller in der Bundesliga im Visier. In drei Spielen muss er dazu noch viermal einnetzen. Der Pole schuftet extra.

Nachdem er zuletzt wegen Knieproblemen einige Wochen pausieren musste, gab der 32-Jährige bei der 1:2-Niederlage in Mainz am Samstag sein Comeback. Lewandowski erzielte das einzige Münchner Tor. In den verbleibenden drei Partien gegen Gladbach, Freiburg und Augsburg muss der Torjäger noch viermal einnetzen, um den Torrekord von Gerd Müller aus der Saison 1971/72 zu egalisieren. Dieses Ziel verfolgt er.

Laut “Bild” hat Lewandowski am Dienstag an der Säbener Strasse gemeinsam mit Serge Gnabry, der sich von einer Corona-Erkrankung erholt hat, Extra-Schichten absolviert. Das nächste reguläre Mannschaftstraining steht erst am Mittwoch an.

psc 27 April, 2021 13:56