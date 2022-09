Gedanken an Rücktritt? Das sagt Julian Nagelsmann

Nach der Resultatekrise des FC Bayern in der Bundesliga prasselte während der Länderspielpause auch viel Kritik auf Trainer Julian Nagelsmann ein. An einen Rücktritt dachte er aber zu keinem Zeitpunkt.

Dies offenbar der Bayern-Coach am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. «Ich hatte keine Rücktrittsgedanken. Es ging einfach darum, dass ich keine Lust habe, die Spiele nicht zu gewinnen. Weil ich gerne am Pay-Day wieder deutscher Meister werden will», so der 35-Jährige. Kritik lasse ihn nicht kalt, aber natürlich wisse er auch, «dass ich nicht für alles verantwortlich bin. In den letzten zwei Wochen ist mein Name schon inflationär gefallen – und wenig andere Namen», führt Nagelsmann an.

Hinterfragt habe er sich allerdings schon. Der Bayern-Trainer bestätigt, dass er mit verschiedenen ehemaligen Weggefährten Gespräche geführt und auch Ratschläge eingeholt habe. Jedes der bisherigen Spiele habe er zudem videotechnisch analysiert und auch gewisse Rückschlüsse gezogen.

Wie diese fruchten, wird man am Freitagabend in der Allianz Arena gegen Leverkusen ein erstes Mal sehen.

psc 29 September, 2022 16:56