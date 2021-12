Hainer erklärt, weshalb sich der FC Bayern nicht um Haaland bemüht

Der FC Bayern wird sich laut Präsident Herbert Hainer nicht um Borussia Dortmunds Stürmer Erling Haaland bemühen.

Erling Haaland wird in Hinblick auf Sommer 2022 mit einem Abgang von Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Beim FC Bayern scheint der Norweger allerdings keine Option darzustellen. “Weil wir Robert Lewandowski haben als den weltbesten Stürmer”, erklärte Herbert Hainer am Sonntag im “Sport1-Doppelpass”.

Das Oberhaupt der Münchner sei indes davon überzeugt, dass Lewandowski dem FC Bayern noch einige Jahre zur Verfügung stehen wird. “Ich bin mir sicher, er wird noch ein paar Jahre auf dem Niveau spielen”, so Hainer.

adk 19 Dezember, 2021 13:11