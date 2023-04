Hainer über Elfer-Ärger des BVB: «Am Ende gleicht sich alles aus»

Der FC Bayern ist dank eines 2:0 gegen Hertha BSC wieder Tabellenführer der Bundesliga. Herbert Hainer freut sich und reagiert auf den Dortmunder Ärger.

«Der Tag der Arbeit wurde bei uns einen Tag vorgezogen. Aber jetzt sind wir Tabellenführer und haben es selbst in der Hand», sagt Herbert Hainer nach dem Sieg des FC Bayern gegen Hertha BSC. Die Münchner führen die Tabellenspitze der Bundesliga nach dem 30. Spieltag wieder einen Punkt vor Borussia Dortmund an.

Der BVB spielte am Freitagabend nur 1:1 gegen den VfL Bochum. Die Westfalen zeigten sich dabei verärgert über die Schiedsrichterleistung von Sascha Stegemann. Im Fokus: ein nicht gegebener Elfmeter in der 65. Minute, woraufhin Stegemann einen Tag später sogar selbst eine Fehlentscheidung eingestand. Hainer meint dazu: «Auch wir haben schon Entscheidungen gegen uns bekommen. Am Ende gleicht sich alles aus.» Das Resultat lautet nun zumindest, dass der Bayern mit vier verbleibenden Siegen sicher zum elften Mal in Folge Deutscher Meister werden kann.

