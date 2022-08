Hainer über Lewandowski: “Ich verstehe es überhaupt nicht”

Dass sich Robert Lewandowski abfällig über den FC Bayern geäussert hat, missfällt Präsident Herbert Hainer. Für die Worte des Polen kann der 68-Jährige kein Verständnis aufbringen.

In einem Interview mit dem US-Sender “ESPN” beschuldigte Robert Lewandowski die Verantwortlichen des FC Bayern, dass “viel Bullshit” im Zuge seines Abgangs zum FC Barcelona über ihn geredet worden sei.

Dazu sagte Herbert Hainer am Sonntag im “Sport1-Doppelpass”: “Ich verstehe es überhaupt nicht. Robert war der, der das Thema in die Öffentlichkeit gebracht hat, dass er sich vorstellen kann, den FC Bayern zu verlassen, obwohl er noch einen laufenden Vertrag hatte.” Der Stürmer habe “nach einigen Wochen dann das bekommen, was er wollte” – nämlich den Wechsel zum FC Barcelona. “Wir haben in der Zwischenzeit adäquaten Ersatz bekommen und auch eine ordentliche Menge an Geld bekommen, die wir in die Zukunft investieren können. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso Robert jetzt nochmal nachtritt. Wir alle sollen uns jetzt auf Fussball konzentrieren und dieses Spiel nicht mehr weiterspielen. Jeder hat bekommen, was er wollte”, stellte der Präsident des FC Bayern deutlich klar.

adk 1 August, 2022 10:31