Genervter Hansi Flick äussert sich zu Alaba & Boateng

Bayern-Trainer Hansi Flick hat die Diskussionen um die Zukunft von David Alaba und Jérôme Baoteng, deren Verträge zum Saisonende auslaufen, offenbar satt. Bei einer Frage zu den Verteidigern auf einer Pressekonferenz zeigt er sich sichtlich genervt.

Einmal mehr betont Flick, dass er voll auf das Abwehr-Duo setzt und dies auch weiterhin tun wird: “Sie sind Spieler des FC Bayern. Daher plane ich zu 100.000 Prozent mit ihnen.” Für Boateng, mit dem der Verein nicht mehr über diese Saison planen soll, findet der Bayern-Coach erneut sehr lobende Worte: “Jérôme weiss Bescheid, wie ich das sehe und wie ich dazu stehe. Das ist mir wichtig. Er hat herausragende Leistungen gezeigt und zum zweiten Mal das Triple gewonnen. Daher braucht man wenig über seine Qualitäten zu sagen.” Auch zu Alaba äusserte sich Flick in der Vergangenheit sehr positiv. Die Tatsache, dass die beiden Verteidiger fast in jedem Pflichtspiel in der Startelf stehen, spricht im Grunde für sich. Ginge es nach dem Bayern-Trainer würden die beiden Routiniers in jedem Fall längerfristig für den amtierenden Triple-Gewinner auflaufen.

psc 20 November, 2020 14:27