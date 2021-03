Hansi Flick kennt keine Nübel-Klausel

Bayern-Coach Hansi Flick ist nicht in Kenntnis einer Klausel, die Ersatzkeeper Alexander Nübel eine bestimmte Anzahl von Einsätzen zusichert, dementiert.

Der Bayern-Trainer wurde vom Management jedenfalls auf nichts solches hingewiesen, wie er auf einer Pressekonferenz am Dienstag bestätigt: ” “Ich kenne keine Klauseln, die die Spieler in Verträgen haben. Ich kenne die Verträge der Spieler nicht. Ich bin dafür da, um zu entscheiden wer spielt und wer nicht. Das ist meine Aufgabe. Da lasse ich mir nicht reinreden.” Deutsche Medien berichteten zuvor, dass Nübel bei der Vertragsunterzeichnung im vergangenen Jahr eine bestimmte Anzahl von Einsätzen für die Profis – auch schon in der ersten Saison – zugesichert worden sei. Darauf nimmt Flick angesichts seiner Aussagen aber keine Rücksicht.

Tatsächlich stand der 24-Jährige in dieser Saison bislang nur zweimal zwischen den Pfosten. Die Zukunft Nübels ist ungewiss. Eine Leihe im Hinblick auf die nächste Saison ist nicht ausgeschlossen.

psc 16 März, 2021 15:53