So könnte Hansi Flick den Lewandowski-Ausfall kompensieren

Robert Lewandowski hat sich bei der polnischen Nationalmannschaft im Spiel gegen Andorra am Knie verletzt und wird das Bundesliga-Topspiel des FC Bayern gegen RB Leipzig wohl verpassen. Trainer Hansi Flick muss kreativ werden.

Der Ausfall des amtierenden Weltfussballers wiegt natürlich schwer. Gleichwertigen Ersatz gibt es in der Sturmspitze nicht. Flick ist gefordert, hat aber in der Offensive immerhin mehrere Möglichkeiten.

Zumindest positionstechnisch könnte Backup-Stürmer Eric-Maxim Choupo-Moting seinen Teamkollegen 1:1 ersetzen. Die Änderungen am Spielsystem würden sich bei einem Einsatz des Deutsch-Kameruners eher in Grenzen halten. Vorteilhaft ist, dass er nicht zur Nationalmannschaft gereist ist und sich in München perfekt auf das Spiel gegen Leipzig vorbereiten kann.

Ob Flick auf diese Variante setzt, ist dennoch fraglich. Choupo-Moting ist und bleibt eher Edelreservist. Stattdessen könnten unter Umständen andere Spieler in die “falsche Neuner-Position” vorgezogen werden. Eine naheliegende Lösung wäre Serge Gnabry, der diese Position in diesen Tagen auch bei der deutschen Nationalelf besetzt.

Auch Thomas Müller kommt dafür infrage. Der formstarke Angreifer hat diese Rolle in der Vergangenheit schon ausgefüllt. Allerdings glänzt er in dieser Saison als Zehner hinter dem Stossstürmer. Gut möglich, dass Flick daran nichts ändern möchte.

Noch bleibt bis Samstag Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Ohnehin ist der Ausfall Lewandowskis noch nicht ganz in Stein gemeisselt. Allerdings wird man in München nichts riskieren. Es stehen in dieser Saison noch sehr viele wichtige Spiele und im Sommer sogar noch eine EM an. Lewandowski wird gegen Leipzig sicherlich nicht forciert und nur zum Einsatz gelangen, falls er topfit ist.

psc 29 März, 2021 16:40