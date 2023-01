Hansi Flick verzichtet für nächste Länderspiele auf Thomas Müller

Bundestrainer Hansi Flick wird Bayern-Stürmer Thomas Müller für die nächsten Länderspiele im März offenbar nicht aufbieten.

Der DFB-Coach will zunächst in der Offensive auf andere Kräfte setzen, zumal Müller bei seinem Klub in den ersten beiden Spielen des neuen Jahres jeweils nur als Joker zum Zug kam. Laut «Sport Bild» wird der 33-Jährige für die Spiele am 25. März in Mainz gegen Peru und am 28. März in Köln gegen Belgien nicht im Aufgebot stehen.

Deutschland trägt die EM 2024 im eigenen Land aus und muss deshalb keine Qualifikationsspiele bestreiten.

psc 25 Januar, 2023 11:09