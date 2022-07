Salihamidzic spricht über de Ligt-Verhandlungen und weitere Transfers

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic gibt Auskunft über den Stand den Verhandlungen rund um einen möglichen Transfer von Matthijs de Ligt. Ausserdem spricht der 45-Jährige über weitere Transfers in diesem Sommer.

Der Bayern-Verantwortliche gibt im “Bild”-Podcast “Bayern Insider” einige Einblicke und spricht unter anderem über seine Reise nach Turin zu Beginn dieser Woche, wo er sich für eine Verpflichtung von Matthijs de Ligt einsetzte: “Mir war es wichtig, dass wir uns mit den Verantwortlichen Arrivabene, Cherubini und Pawel Nedved an einen Tisch zusammengesetzt haben. Ich war als Spieler vier Jahre da, habe ein gutes Verhältnis zum Klub.” Wie die Chancen für einen de Ligt-Transfer nun stehen, will Salihamidzic nicht genau sagen: “Wir haben zwei Gespräche geführt, jetzt müssen wir uns gedulden und schauen, was passiert.”

Angeblich fordert Juve für den 22-jährigen Niederländer mindestens 80 Mio. Euro Ablöse. Diese Summe wollen die Bayern bislang nicht zahlen.

Ob der deutsche Rekordmeister andernorts noch auf dem Transfermarkt tätig wird, lässt Salihamidzic offen: “Wir hören uns um, was noch möglich wäre, was unsere Mannschaft verstärkt. Aber selbstverständlich kann ich dazu jetzt nicht viel mehr sagen. Lassen wir uns mal überraschen.” Unter anderem sollen Konrad Laimer (25) von RB Leipzig und Mathys Tel (17) von Stade Rennes bei den Münchnern im Gespräch sein.

psc 15 Juli, 2022 11:19