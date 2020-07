Hasan Salihamidzic bestätigt baldige Sané-Einigung

Bayerns Sportdirektor Hasan Salihamidzic bestätigt öffentlich, dass eine Einigung mit Leroy Sané und Manchester City in Griffnähe ist.

Die “Bild” vermeldete den Transfer des Flügelspielers nach München bereits am Dienstag als perfekt. Tags darauf äussert sich Salihamidzic in einem Pressegespräch zur Personalie und findet klare Worte: “Wir sind mit dem Management von Leroy Sané und auch von Manchester City in sehr guten Gesprächen. Jetzt müssen wir uns aber noch gedulden, mehr gibt es nicht zu sagen.”

Mit anderen Worten: Der Deal geht wohl in Kürze über die Bühne. Die “Times” berichtet von einer Ablöse von knapp 55 Mio. Pfund, die inklusive Boni fliessen könnte. Einige Details scheinen aber noch auszudiskutieren zu sein. Sané hat seine Absicht, nach München zu wechseln schon länger gefasst.

psc 1 Juli, 2020 14:36