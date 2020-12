Hasan Salihamidzic hat beim FC Bayern heimlich verlängert

Hasan Salihamidzic wurde im Sommer beim FC Bayern zum Sportvorstand befördert. Dabei hat der 43-Jährige sogar seinen Vertrag verlängert, was bislang nicht öffentlich kommuniziert wurde.

Die Vertragsverlängerung verriet Bayern-Präsident Herbert Hainer nun in einem Interview mit “Sport 1”: “Im Sommer haben wir seinen Vertrag um drei Jahre bis 2023 verlängert, als wir ihn zum Sportvorstand gemacht haben.” Von Salihamidzic sei die Klubführung “absolut überzeugt”, führt Hainer aus: “Bereits nach seinen drei Jahren als Sportdirektor haben wir sehen können, was Hasan hier bewegt. Am Campus haben wir Erfolge erzielt und wir haben zahlreiche Titel mit Spielern eingefahren, die Hasan mit seiner Scouting-Abteilung geholt hat. Es macht auch viel Sinn, wie er in die Zukunft denkt und unsere Mannschaft aufstellen will.”

Seit Sommer 2017 ist Salihamidzic in seinen Funktionen bei den Bayern massgeblich an der Kaderzusammenstellung mitbeteiligt.

