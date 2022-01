Uli Hoeness verrät: Hasan Salihamidzic stand beim FC Bayern vor dem Aus

Der heutige Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic wäre beim deutschen Rekordmeister zwischenzeitlich wegen eines Zoffs mit Trainer Hansi Flick beinahe vor dem Aus gestanden.

Dies verrät Ehrenpräsident Uli Hoeness in einem Gespräch mit der “Zeit”. In der vergangenen Saison eckten die Salihamidzic und Flick gegenseitig an. Eine Aussprache fand dann statt und durch den freiwilligen Rückzug von Flick auf diese Saison hin hat sich das “Problem” ohnehin entschärft. Salihamidzic hatte bei vielen Fans, Medien und auch Experten aber phasenweise einen schweren Stand. Der Bosnier sass nicht mehr fest im Sitz. Hoeness sagt, dass er dem Ex-Profi den Rücken stets gestärkt habe. Das war allerdings nicht bei allen Bayern-Verantwortlichen der Fall: “Er wusste mich immer an seiner Seite, besonders im Konflikt mit Hansi Flick. Da wollten ihn auch im Verein einige Leute loswerden.”

Der 69-Jährige vertraut Salihamidzic aber voll und ganz: “Wenn ich mich am Berg nach hinten fallen lassen würde, und Hasan stünde hinter mir, wüsste ich, dass er mich auffängt.”

psc 4 Januar, 2022 17:16