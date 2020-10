Salihamidzic gibt Update zum Alaba-Poker

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic gibt am Montag ein neues Statement zum zähen Vertragspoker mit David Alaba ab.

Der Tag gehörte eigentlich den Neuzugängen Bouna Sarr und Eric Maxim Choupo-Moting, die offiziell vorgestellt wurden. Journalisten wollten von Salihamidzic aber auch wissen, wie es denn um die ersehnte Vertragsverlängerung mit Alaba steht. Und der 40-Jährige gabe in kurzes Update. “David ist unser Spieler, er ist ganz, ganz lange im Klub, zwölf Jahre. Wir werden David kein Ultimatum setzen, wir werden da keine Spielchen spielen. Wir wissen alle, was wir an David haben. Wir versuchen, David zu überzeugen. Wir würden uns selbstverständlich freuen, wenn er hier in München bleiben wird und hoffen, dass die Unterschrift auch irgendwann erfolgen wird”, teilte er mit.

Finanziell scheint der FC Bayern sein Angebot nicht mehr nachzubessern. Es liegt dem Vernehmen nach bei 11 Mio. Euro Grundgehalt und bis zu 6 Mio. Euro Prämien. Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge und Berater Pini Zahavi stehen in ständigem Austausch.

Auch zu Jérôme Boateng, dessen Kontrakt wie jener von Alaba im Juni 2021 ausläuft, äusserte sich Salihamidzic. Man schätze den 32-jährigen Innenverteidiger sehr. Bei ihm wolle man aber erst einmal bis Winter weiterarbeiten und dann weiterschauen. Boateng selbst sagte jüngst, dass er sich eine Vertragsverlängerung beim deutschen Rekordmeister grundsätzlich vorstellen könnte.

psc 12 Oktober, 2020 16:41