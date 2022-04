Herbert Hainer mit klarer Ansage: “Thomas Müller beendet Karriere beim FC Bayern”

Der Vertrag von Identifikationsfigur Thomas Müller beim FC Bayern ist eines jener Arbeitspapiere, das zeitnah verlängert werden soll. Klubpräsident Herbert Hainer ist sich sicher, dass dies geschehen wird.

Der Bayern-Boss hatte am Sonntagabend in der “BR”-Sendung “Blickpunkt Sport” einen Auftritt und sprach dabei auch über die Zukunft von Müller. Für Hainer ist klar, dass diese weiterhin in München liegt. “Ich bin der festen Überzeugung, dass Thomas Müller zum FC Bayern gehört wie die Frauenkirche zu München”, sagt er.

Für Hainer ist die Sache klar: “Ich bin der festen Überzeugung, er wird seine Karriere beim FC Bayern beenden.” Müllers aktueller Kontrakt läuft bis 2023. Wie auch jene von Manuel Neuer und Robert Lewandowski. Bayerns Ex-Profi Thomas Helmer meinte zuletzt, dass zumindest einer dieser drei Verträge nicht verlängert wird. Jener von Müller wird es wohl nicht sein.

