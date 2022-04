Lewandowski, Neuer oder Müller: Einer der drei verlässt den FC Bayern

Diese Nachricht ist ein echter Hammer, wenn sie denn stimmt: Nach Angaben von Ex-Bayern-Profi Thomas Helmer wird einer aus dem Star-Trio Robert Lewandowski, Manuel Neuer und Thomas Müller die Münchner bald verlassen, da sein Vertrag nicht verlängert wird.

Diese Information will Helmer aus dem Umfeld des Klubs erfahren haben, wie er am Mittwochabend im “Fantalk” auf “Sport 1” verrät. Eine konkrete Quelle nennt er nicht. Der Grund für den baldigen Abgang eines Superstars ist finanzieller Natur: Es sei schlicht zu teuer, mit allen drei Spitzenverdienern zu verlängern, zumal die UEFA am Donnerstag ankündigt, neue finanzielle Regeln für die Klubs einzuführen. Lewandowski, Neuer und Müller sind allesamt noch bis 2023 an die Bayern gebunden. Zuletzt hiess es, dass vor allem Müller vor einer Verlängerung des Kontrakts stehen soll. Sein Berater ist in jedem Fall in intensiven Gesprächen mit den Klubbossen. Auch mit Kapitän Neuer soll der Austausch durchaus positiv sein.

Rund um Lewandowski (mit Berater Pini Zahavi) ist es hingegen eher ruhig. Der 33-jährige Pole ist beim deutschen Rekordmeister schon jetzt der absolute Spitzenverdiener und soll ein noch höheres Salär fordern. Noch zu Beginn dieses Jahres betonte unter anderem Bayern-Präsident Herbert Hainer, dass der Torgarant bleiben soll. Ob sich diese Einschätzung inzwischen geändert hat, muss die Zukunft zeigen.

psc 7 April, 2022 14:44