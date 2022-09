Hiobsbotschaft für Bayern-Profi Bouna Sarr: OP statt WM

Schlimme Nachricht für Bayern-Profi Bouna Sarr. Der Aussenverteidiger muss sich wegen seiner anhaltenden Patellasehnenbeschwerden wohl unters Messer legen und verpasst dadurch die WM Ende des Jahres.

Dort hätte der 30-Jährige einen Platz im Kader Senegals wohl auf sicher gehabt. Gemäss “L’Équipe” steht für Sarr nun aber eine Operation am rechten Knie an. Bereits am Dienstag wird dieser durchgeführt. In diesem Kalenderjahr wird der Rechtsverteidiger voraussichtlich nicht mehr auf den Platz zurückkehren. Die WM wird vom 20. November bis 18. Dezember in Katar ausgetragen.

psc 12 September, 2022 16:59