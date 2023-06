Hoeness: "Erling Haaland fände ich gut"

Der FC Bayern will im Sommer einen neuen Top-Torjäger holen. Und Ehrenpräsident Uli Hoeness äussert sich recht ausführlich zu der Suche.

Im Vorjahr gab der FC Bayern Robert Lewandowski an den FC Barcelona an. Doch Ex-Sportvorstand Hasan Salihamidzic und seine Kollegen verpassten es, einen ebenbürtigen Ersatz nach München zu holen. "Ich habe Hasan ganz klar gesagt: Wenn wir ihn schon abgeben, dann müssen wir Geld in die Hand nehmen und brauchen Ersatz. Lewandowski ist ein Sicherheitspaket, das dir 25 Tore Minimum pro Saison garantiert. Hätten wir ihn behalten, hätten wir ein Jahr länger Zeit gehabt, einen Nachfolger zu finden", sagt Uli Hoeness im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".

Auf die Frage, wen er gerne hätte, könnte er sich einen aussuchen, antwortet der Ehrenpräsident: "Erling Haaland fände ich gut (schmunzelt)." Den Norweger wollte der FC Bayern letztes Jahr, zog aber gegen Manchester City den Kürzeren. Dafür steht in diesem Sommer Eintracht Frankfurts Randal Kolo Muani am dem Zettel. "Das ist ein sehr guter Spieler", so Hoeness, "aber ich möchte hier jetzt keine Personalien durchgehen. Victor Osimhen von Neapel fände ich auch gut – nur ist er aus meiner Sicht völlig unbezahlbar." Und Harry Kane? "Nein. Aber klar ist, dass wir einen Neuner suchen. Ein Neuner ist im Fussball lebenswichtig", meint der Bayern-Patriarch.

